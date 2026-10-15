Συνεχίζεται σήμερα η δίκη Φαίδωνος, με κατάθεση νέων μαρτύρων κατηγορίας

Πληροφορίες αναφέρουν πως η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026. Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η κατηγορούσα αρχή πέτυχε να απόδειξη εκ πρώτης όψεως την υπόθεση, και αν ναί, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης .

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικάσιμες δεν αναμένεται να καταθέσει ούτε σήμερα λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία και μετά τα προβλήματα υγείας που παρουσίασε.

Στην προηγούμενη δικάσιμο κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες , υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει η παραπονούμενη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει τελευταία και να δώσει τη μαρτυρία της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες Το Κακουργιοδικείο όρισε και ως επόμενη δικάσιμο την 16η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί.