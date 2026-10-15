Θα ακουστούν πυροβολισμοί την Παρασκευή στην Κεντρική Τράπεζα - «Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», λέει η Αστυνομία

Η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 και 11:00, θα διεξαχθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, αντιτρομοκρατική άσκηση με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ 2026».
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Αντιτρομοκρατική άσκηση «ΧΡΥΣΟΣ 2026» από τις 09:00 έως τις 11:00, με πλήρη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, συμμετοχή Πυροσβεστικής και ασθενοφόρων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Η άσκηση διοργανώνεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
Η άσκηση «ΧΡΥΣΟΣ 2026» θα διεξαχθεί ως άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης δυνάμεων, με στόχο την ρεαλιστική προσομοίωση επιχειρησιακών συνθηκών και την ουσιαστική αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας, η επαλήθευση των διαδικασιών επιχειρησιακού συντονισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης περιστατικού τρομοκρατικής ενέργειας που επηρεάζει την ασφάλεια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Επιπρόσθετα, η άσκηση αποσκοπεί στην περαιτέρω εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Στην Άσκηση θα συμμετάσχουν Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασφάλειας της Κεντρικής Τράπεζας.
Κατά την διάρκεια της Άσκησης, αναμένεται αυξημένη κινητοποίηση Αστυνομικών και άλλων κρατικών δυνάμεων στην περιοχή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Επίσης στο πλαίσιο του σεναρίου της άσκησης, θα πραγματοποιηθεί χρήση αβολίδωτων φυσιγγίων εντός των καθορισμένων χώρων διεξαγωγής της άσκησης.
Η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνει το κοινό, ότι όλες οι δραστηριότητες εντάσσονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της προγραμματισμένης άσκησης και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας.
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