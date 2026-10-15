Εφετείο: Διπλασιάστηκε η ποινή 26χρονου για εμπρησμό οχήματος λόγω ζήλιας – Παραμένει σε αναστολή

Σύμφωνα με την απόφαση, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2026, ο 26χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Το πρωτόδικο δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή για εμπρησμό μηχανοκίνητου οχήματος. Ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι η ποινή ήταν έκδηλα ανεπαρκής και ότι η αναστολή της ήταν εσφαλμένη.

Τα γεγονότα της υπόθεσης ανάγονται στον Νοέμβριο του 2023, μετά από περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Ο εφεσίβλητος πήρε δοχείο βενζίνης από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε και πήγε σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία, όπου έβαλε φωτιά στο όχημα. Στη συνέχεια, πέταξε το δοχείο και τα ρούχα του σε σημείο της γειτονιάς του. Όπως αναφέρεται, ενήργησε καθοδηγούμενος από ζήλια και θυμό.

Το Εφετείο έκρινε εσφαλμένη την προσέγγιση του πρωτόδικου δικαστηρίου, το οποίο είχε θεωρήσει ότι ο εμπρησμός, επειδή διαπράχθηκε εν βρασμώ και χωρίς προσχεδιασμό, μπορούσε να διαχωριστεί από άλλες υποθέσεις του είδους, καθώς δεν επρόκειτο για προσχεδιασμένη ενέργεια με σκοπό τον εκφοβισμό ή την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών προς όφελος του κατηγορουμένου ή άλλων προσώπων.

«Ο χρόνος ο οποίος παρήλθε από την αφορμή του θυμού του εφεσίβλητου και των γεγονότων της ημέρας του αδικήματος, καθώς και ο χρόνος που χρειάστηκε για να οργανώσει ο εφεσίβλητος και να διαπράξει το αδίκημα, δεν δικαιολογούν την πιο πάνω κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς το ότι το αδίκημα διαπράχθηκε “εν βρασμώ”», αναφέρεται στην απόφαση.

Το δικαστήριο σημείωσε ακόμη ότι ο εμπρησμός διαπράχθηκε στη 1.30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, δημιουργώντας κίνδυνο για το κοινό και την παρακείμενη περιουσία. Οι συνθήκες αυτές, ανέφερε, αποτελούσαν επιβαρυντικό παράγοντα, τον οποίο το πρωτόδικο δικαστήριο παρέλειψε να αναφέρει και να συνυπολογίσει.

Επικαλούμενο σχετική νομολογία, το Εφετείο τόνισε ότι ο εμπρησμός είναι σοβαρό αδίκημα λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται για περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Πρόσθεσε ότι η ζήλια που αισθανόταν ο εφεσίβλητος για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν αποτελούσε μετριαστικό παράγοντα.

Το Εφετείο έκρινε ότι η αρχική ποινή δεν ήταν ανάλογη της σοβαρότητας του αδικήματος ούτε της ανάγκης επιβολής αποτρεπτικών ποινών και την αύξησε σε δύο χρόνια φυλάκισης. Κατά τον καθορισμό της νέας ποινής έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, το λευκό ποινικό μητρώο του 26χρονου, την άμεση παραδοχή του και την πλήρη και άμεση αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε.

Ως προς την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προσωπικές περιστάσεις του καταδικασθέντος, η έμπρακτη μεταμέλειά του και η μετέπειτα διαγωγή του δικαιολογούσαν τη διατήρησή της. Έτσι, η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα έγινε μερικώς δεκτή: η ποινή αυξήθηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης, αλλά η αναστολή παρέμεινε σε ισχύ.

Πηγή: ΚΥΠΕ