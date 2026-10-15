Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη Φαίδωνος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026. Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η κατηγορούσα αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως την υπόθεση, και αν ναί, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης . Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η κατάθεση της παραπονούμενης φέρεται να συνεχιστεί και αύριο καθώς και η αντεξέταση της δίδοντας την μαρτυρία της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικάσιμες δεν αναμένεται να καταθέσει λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία και μετά τα προβλήματα υγείας που παρουσίασε. Στην προηγούμενη δικάσιμο κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες Το Κακουργιοδικείο όρισε και ως επόμενη δικάσιμο την αυριανή ημέρα 16η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί.