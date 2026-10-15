Τρεις νεαροί μαθητές, ηλικίας 17 και 18 ετών, καταγγέλθηκαν από την Αστυνομία, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν αυτοκίνητα χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στην Πάφο.
Καταγγέλθηκαν τρεις ανήλικοι μαθητές που οδηγούσαν χωρίς άδεια και ασφάλεια στην Πάφο
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι νεαροί εντοπίστηκαν στο πλαίσιο σημερινών τροχονομικών ελέγχων που διενήργησε η ομάδα Ζ της Τροχαίας Πάφου, με στόχο την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας στον τομέα των τροχαίων αδικημάτων.
Οι δύο από τους νεαρούς εντοπίστηκαν στην Πόλη Χρυσοχούς και ο τρίτος στην πόλη της Πάφου, κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους από τα σχολεία τους.
Τα οχήματα, τα οποία ανήκουν στους γονείς των νεαρών, κατακρατήθηκαν από την Αστυνομία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες περιήλθαν στην κατοχή τους.
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