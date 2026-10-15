Εφετείο: Παραμένει η 8ετής ποινή σε 27χρονο που προμήθευε μεθαμφεταμίνη σε ανήλικους 12 έως 15 ετών

Στην απόφαση, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου, το Εφετείο έκρινε ότι η αυξημένη σοβαρότητα της υπόθεσης αντανακλάται επαρκώς στις ποινές. Ο άνδρας καταδικάστηκε, κατόπιν παραδοχής, για κατοχή 0,08 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, ουσίας Τάξεως Α, και για 13 περιπτώσεις προμήθειας άγνωστων ποσοτήτων σε τέσσερις ανήλικους.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν συντρέχουσες, με μεγαλύτερη την οκταετή φυλάκιση. Το Κακουργοδικείο είχε επισημάνει τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη για αποτρεπτικές ποινές, λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική τάση διάπραξής τους. Τα πρόσωπα στα οποία προμηθευόταν η ουσία ήταν ηλικίας 12 έως 15 ετών.

Ως μετριαστικούς παράγοντες είχαν ληφθεί υπόψη ότι ο καταδικασθείς ήταν χρήστης μεθαμφεταμίνης, το λευκό ποινικό μητρώο του και η παραδοχή του, η οποία έγινε μετά από μερική ακρόαση. Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι ποινές ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, λόγω της σοβαρότητας και της έξαρσης των αδικημάτων, των περιστάσεων της υπόθεσης και της ανάγκης προστασίας των ανηλίκων. Εισηγήθηκε επίσης ότι δόθηκε υπέρμετρη βαρύτητα στους μετριαστικούς παράγοντες και στις προσωπικές περιστάσεις του εφεσίβλητου.

Το Εφετείο σημείωσε ότι οι κατηγορίες που τελικά εξετάστηκαν αφορούσαν 13 περιπτώσεις προμήθειας στους τέσσερις ανήλικους μέσα σε διάστημα τρεισήμισι μηνών. Η Κατηγορούσα Αρχή είχε αναστείλει αριθμό κατηγοριών. Ο εφεσίβλητος παραδέχθηκε τρεις περιπτώσεις προμήθειας στη Ν.Ε.Α.Λ., τέσσερις στη Χ.Α. και από τρεις στην D.B.K. και στον Μ.Υ.Η.Τ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν ορθό να ληφθούν υπόψη ως επιβαρυντικά τα γεγονότα των κατηγοριών που αναστάλθηκαν. Πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν εκτεθεί πρωτοδίκως τα γεγονότα δεν αρκούσε για να διαφοροποιήσει επιβαρυντικά την εικόνα πέραν των 13 περιπτώσεων για τις οποίες υπήρχαν κατηγορίες.

Το Εφετείο χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα θύματα ήταν παιδιά. Σύμφωνα με την απόφαση, ένα από τα παιδιά εθίστηκε, ενώ η αδελφή της κατέληξε στο νοσοκομείο από τη χρήση της μεθαμφεταμίνης που της προμήθευε ο καταδικασθείς. Το Δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι εκείνος την ώθησε να εθιστεί, δίνοντάς της και ποσότητες δωρεάν, όπως και στους άλλους τρεις ανήλικους, στην προσπάθειά του να τους μετατρέψει σε «συνεργάτες» ώστε να προμηθεύουν και άλλους ανήλικους.

Η μεθαμφεταμίνη, όπως είχε παρατηρήσει και το Κακουργοδικείο, έχει μεγάλη πιθανότητα κακής χρήσης και εξάρτησης, μπορεί να προκαλέσει γρήγορα εθισμό και να οδηγήσει σε κατάθλιψη, παράνοια, βίαιη συμπεριφορά, νεφρική ανεπάρκεια και εσωτερική αιμορραγία.

Το Εφετείο σημείωσε ότι, παρότι ο καταδικασθείς ήταν 27 ετών και χρήστης μεθαμφεταμίνης, οι προσωπικές περιστάσεις έχουν ήσσονος σημασίας ρόλο σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών. Έκρινε επίσης ορθή την απόφαση του Κακουργοδικείου να μην αποδεχθεί τον ισχυρισμό ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν από «επιπολαιότητα και απερισκεψία», δεδομένου του τρόπου δράσης του.

«Η υπό κρίση είναι σοβαρότερη των πιο πάνω υποθέσεων, ακριβώς λόγω του ότι τα άτομα τα οποία προμήθευε ο Εφεσίβλητος ήσαν ανήλικα. Αυτού λεχθέντος, θεωρούμε ότι η αυξημένη αυτή σοβαρότητα αντανακλάται επαρκώς στις επιβληθείσες ποινές. Υπό το φως των ανωτέρω δεν συντρέχει κανένας λόγος επέμβασης στις επιβληθείσες ποινές», καταλήγει το Εφετείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ