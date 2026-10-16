Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε το βράδυ η Aστυνομία - Εκατοντάδες οι ολονύχτιοι έλεγχοι

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το βράδυ που πέρασε ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 577 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Έγιναν επιπλέον 221 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 59 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, ενώ κατακρατήθηκαν επτά οχήματα. Συνολικά έγιναν 94 έλεγχοι αλκοόλης, με τρία θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (νάρκοτεστ) χωρίς θετικό αποτέλεσμα.