«Θα σε σκοτώσω»: Αιματηρός καβγάς στην Πάφο - 31χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 26χρονο μέσα στο σπίτι του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη άντρα 31 ετών μετά από καταγγελία 26χρονου ότι τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την καταγγελία 26χρονου ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στην κατοικία του και αφού λογομάχησαν ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο χέρι. Ο συλληφθέντας ανέφερε στην Αστυνομία ότι ο τραυματίας τον απείλησε με την φράση «θα σε σκοτώσω».

Ακολούθως ο 26χρονος μετέβη στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου και κρατήθηκε για περεταίρω νοσηλεία ωστόσο η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.