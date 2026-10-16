Στην σύλληψη 31χρονου προχώρησε η Αστυνομία Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση μαχαιροφορίας, τραυματισμού και επίθεσης με πραγματική σωματική βλάβη.
«Θα σε σκοτώσω»: Αιματηρός καβγάς στην Πάφο - 31χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 26χρονο μέσα στο σπίτι του
Σύμφωνα με την καταγγελία 26χρονου ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στην κατοικία του και αφού λογομάχησαν ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο χέρι. Ο συλληφθέντας ανέφερε στην Αστυνομία ότι ο τραυματίας τον απείλησε με την φράση «θα σε σκοτώσω».
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη άντρα 31 ετών μετά από καταγγελία 26χρονου ότι τον τραυμάτισε με μαχαίρι.
Σύμφωνα με την καταγγελία 26χρονου ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στην κατοικία του και αφού λογομάχησαν ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο χέρι. Ο συλληφθέντας ανέφερε στην Αστυνομία ότι ο τραυματίας τον απείλησε με την φράση «θα σε σκοτώσω».
Ακολούθως ο 26χρονος μετέβη στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου και κρατήθηκε για περεταίρω νοσηλεία ωστόσο η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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