Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την ποινή στον 37χρονο πατέρα, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή στην κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου γιου του, έπειτα από πτώση σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας. Η υπεράσπιση του 37χρονου ζήτησε από το Δικαστήριο να αποφύγει την επιβολή άμεσης ποινής φυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Σήμερα η ποινή στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του τρίχρονο γιού του
Κατά την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής, ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρου, τόνισε ότι η απώλεια του παιδιού αποτελεί για τον πατέρα μια ανυπολόγιστη προσωπική τραγωδία, την οποία θα κουβαλά για το υπόλοιπο της ζωής του. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η επιβολή ποινής δεν μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες της τραγωδίας. Η υπεράσπιση κάλεσε το Δικαστήριο να αξιολογήσει τον βαθμό υπαιτιότητας του κατηγορουμένου και να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και επαγγελματικές του περιστάσεις.
Μεταξύ των ελαφρυντικών που επικαλέστηκε ήταν η παραδοχή ενοχής, το λευκό ποινικό μητρώο και η μακρά επαγγελματική του πορεία. Ο συνήγορος εισηγήθηκε την επιβολή χρηματικού προστίμου ή, εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαία την ποινή φυλάκισης, την αναστολή της. Η συγκεκριμένη κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και τέσσερα χρόνια ή χρηματικό πρόστιμο.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο. Ο 37χρονος είχε ταξιδέψει από το Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τη σύζυγό του, τον τρίχρονο γιο τους, την πεντάχρονη κόρη τους και τα πεθερικά του.
Η σημερινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την ποινική μεταχείριση του πατέρα για την υπόθεση που συγκλόνισε την οικογένειά του.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.