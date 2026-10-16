Σήμερα η ποινή στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του τρίχρονο γιού του

Κατά την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής, ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρου, τόνισε ότι η απώλεια του παιδιού αποτελεί για τον πατέρα μια ανυπολόγιστη προσωπική τραγωδία, την οποία θα κουβαλά για το υπόλοιπο της ζωής του. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η επιβολή ποινής δεν μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες της τραγωδίας. Η υπεράσπιση κάλεσε το Δικαστήριο να αξιολογήσει τον βαθμό υπαιτιότητας του κατηγορουμένου και να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και επαγγελματικές του περιστάσεις.

Μεταξύ των ελαφρυντικών που επικαλέστηκε ήταν η παραδοχή ενοχής, το λευκό ποινικό μητρώο και η μακρά επαγγελματική του πορεία. Ο συνήγορος εισηγήθηκε την επιβολή χρηματικού προστίμου ή, εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαία την ποινή φυλάκισης, την αναστολή της. Η συγκεκριμένη κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και τέσσερα χρόνια ή χρηματικό πρόστιμο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο. Ο 37χρονος είχε ταξιδέψει από το Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τη σύζυγό του, τον τρίχρονο γιο τους, την πεντάχρονη κόρη τους και τα πεθερικά του.

Η σημερινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την ποινική μεταχείριση του πατέρα για την υπόθεση που συγκλόνισε την οικογένειά του.