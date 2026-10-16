Καταθέτει και σήμερα η γυναίκα που κατηγορεί τον Φαίδωνα για βιασμό - Συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεση της θα ακολουθήσει η αντεξέτασή της από τους συνηγόρους υπεράσπισης Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη, η οποία αναμένεται στην σήμερα.

Χτες η κατάθεση της παραπονούμενης φέρεται να διήρκησε έξι ώρες περίπου και φέρεται να μην ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026.

Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως ή όχι την υπόθεση. Σε περίπτωση που κριθεί ότι το έπραξε, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η παραπονούμενη κατέθεσε εντός της αίθουσας του Κακουργιοδικείου Πάφου ωστόσο ο κατηγορούμενος ήταν εκτός αίθουσας. Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικασίμους δεν αναμένεται να καταθέσει λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία, μετά από προβλήματα υγείας που παρουσίασε.

Στην προηγούμενη δικάσιμο κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες Η υπόθεση συνεχίζεται στις 9:00 σήμερα το πρωί.