Κλειστοί για την τροχαία κυκλοφορία θα είναι κεντρικοί δρόμοι της Λευκωσίας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, λόγω της διεξαγωγής του φιλανθρωπικού αγώνα τρεξίματος «RUN AS ONE», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 7:30 το πρωί μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι.
Κλείνουν κεντρικοί δρόμοι την Κυριακή στη Λευκωσία λόγω αγώνα δρόμου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6:30 το πρωί λόγω της διεξαγωγής του φιλανθρωπικού αγώνα RUN AS ONE. Δείτε ποιες λεωφόροι και δρόμοι θα επηρεαστούν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 6:30 το πρωί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα.
Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή θα κλείσουν οι δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από τη Λευκωσία προς την Έγκωμη, από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη λεωφόρο Προδρόμου μέχρι τη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου.
Παράλληλα, θα κλείσουν οι δύο βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας της ίδιας λεωφόρου, από τη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη.
Στη λεωφόρο Αρχαγγέλου η κυκλοφορία θα διακοπεί και στις δύο κατευθύνσεις, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή μέχρι τη διασταύρωση με τις λεωφόρους Λευκοθέου και Μακεδονιτίσσης.
Επίσης, κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις θα παραμείνει η οδός Νίκου Κρανιδιώτη, στο τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή και του κυκλικού κόμβου με την οδό Θεοδόση Πιερίδη.
Οι οδηγοί που θα διακινούνται στις επηρεαζόμενες περιοχές καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίζουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία.
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