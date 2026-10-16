Πάφος: Πρόστιμο €3.000 στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

Μετά την επιβολή της ποινής για την πρώτη κατηγορία, ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το υπόλοιπο ποσό από την εγγύηση που είχε καταβάλει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να του επιστραφεί.

Συντετριμμένος στο εδώλιο Ο 37χρονος ανέμενε την ανακοίνωση της ποινής έχοντας στο πλευρό του τους γονείς του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα.

Κατά την ανάγνωση της απόφασης, όταν η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αναφέρθηκε εκ νέου στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού, ο κατηγορούμενος ήταν εμφανώς συγκινημένος, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στο σκεπτικό της απόφασης, η Πρόεδρος έκανε λόγο για ένα «στιγμιαίο σφάλμα» που οδήγησε στην τραγωδία και όχι για εσκεμμένη πράξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη βαρύτητα του γεγονότος, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια απώλεια και μια τραγωδία που θα συνοδεύουν τον πατέρα σε ολόκληρη τη ζωή του.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, συγγενείς του 37χρονου τον αγκάλιασαν, ενώ ορισμένοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα, όταν το τρίχρονο παιδί έπεσε από παράθυρο του τέταρτου ορόφου. Η οικογένεια βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Η υπόθεση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τα βρετανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Περισσότεροι από δέκα δημοσιογράφοι και άλλοι εκπρόσωποι του Τύπου από το εξωτερικό βρέθηκαν στην αίθουσα του Δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν την ανακοίνωση της ποινής.

Ο 37χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του. Κατά την αγόρευση για μετριασμό της ποινής, η υπεράσπιση ζήτησε από το Δικαστήριο να συνεκτιμήσει, μεταξύ άλλων, την παραδοχή του, το λευκό ποινικό του μητρώο, καθώς και την ανυπολόγιστη προσωπική απώλεια που υπέστη από τον θάνατο του παιδιού του.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με την επιβολή χρηματικής ποινής €3.000 για την πρώτη κατηγορία και την αποδέσμευση του 37χρονου από τη διαδικασία κράτησής του.