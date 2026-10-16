Ολοκληρώθηκε σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2026, η αντιτρομοκρατική άσκηση «ΧΡΥΣΟΣ 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας της με την Αστυνομία Κύπρου.
Μεγάλη αντιτρομοκρατική άσκηση στην Κεντρική Τράπεζα – Εντυπωσιακές εικόνες από την επιχείρηση
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Τράπεζας.
Η άσκηση ήταν πεδίου, με πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, και αποσκοπούσε στην ρεαλιστική προσομοίωση επιχειρησιακών συνθηκών και στην αξιολόγηση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Στόχος ήταν επίσης να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας, να επαληθευτούν οι διαδικασίες επιχειρησιακού συντονισμού και να ενισχυθεί η συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την αντιμετώπιση περιστατικού τρομοκρατικής ενέργειας που επηρεάζει την ασφάλεια της Κεντρικής Τράπεζας.
Η άσκηση συνέβαλε ακόμη στην εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης της Τράπεζας.
Συμμετείχαν τμήματα και υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασφάλειας της Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιτυχής διεξαγωγή επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της διαλειτουργικότητας και της στενής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που ενδέχεται να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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