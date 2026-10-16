Αστυνομία και Στρατός: Προειδοποιούν για είσοδο σε πεδία βολής και στρατιωτικούς χώρους - «Μην διακινδυνεύετε τη ζωή σας»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρείται είσοδος σε πεδίο βολής με σκοπό την περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού.

Υλικό της Εθνικής Φρουράς ή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θεωρείται εγκαταλελειμμένο ή ελεύθερο προς περισυλλογή επειδή βρίσκεται σε πεδίο βολής. Σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, τα όπλα, τα πυρομαχικά και το άλλο πολεμικό υλικό που χορηγεί η Δύναμη αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.

Το κοινό καλείται:

Να μην εισέρχεται σε πεδία βολής όταν η είσοδος απαγορεύεται.

Να μην αγγίζει ή μετακινεί ύποπτα αντικείμενα ή στρατιωτικό υλικό.

Να μην περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο υλικό από στρατιωτικούς χώρους.

Να ακολουθεί την υπάρχουσα σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Αν εντοπίσει ύποπτο αντικείμενο, να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές χωρίς να επιχειρεί να το αγγίξει ή να το μετακινήσει.

«Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής», τονίζει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τα πεδία βολής δεν είναι χώροι αναψυχής ή περισυλλογής υλικών.

«Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις. Δεν αγγίζουμε στρατιωτικό υλικό. Προστατεύουμε τη ζωή μας.»

Πηγή: ΚΥΠΕ