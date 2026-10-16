Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, προειδοποιεί το κοινό να μην εισέρχεται σε πεδία βολής ή άλλους στρατιωτικούς χώρους όπου η πρόσβαση απαγορεύεται. Η προειδοποίηση αφορά τόσο τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων και βολών όσο και το διάστημα μετά την ολοκλήρωσή τους.
Αστυνομία και Στρατός: Προειδοποιούν για είσοδο σε πεδία βολής και στρατιωτικούς χώρους - «Μην διακινδυνεύετε τη ζωή σας»
Η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά καλούν το κοινό να μην εισέρχεται σε απαγορευμένες περιοχές ούτε να περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο στρατιωτικό υλικό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρείται είσοδος σε πεδίο βολής με σκοπό την περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού.
Υλικό της Εθνικής Φρουράς ή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θεωρείται εγκαταλελειμμένο ή ελεύθερο προς περισυλλογή επειδή βρίσκεται σε πεδίο βολής. Σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, τα όπλα, τα πυρομαχικά και το άλλο πολεμικό υλικό που χορηγεί η Δύναμη αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.
Το κοινό καλείται:
- Να μην εισέρχεται σε πεδία βολής όταν η είσοδος απαγορεύεται.
- Να μην αγγίζει ή μετακινεί ύποπτα αντικείμενα ή στρατιωτικό υλικό.
- Να μην περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο υλικό από στρατιωτικούς χώρους.
- Να ακολουθεί την υπάρχουσα σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
- Αν εντοπίσει ύποπτο αντικείμενο, να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές χωρίς να επιχειρεί να το αγγίξει ή να το μετακινήσει.
«Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής», τονίζει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τα πεδία βολής δεν είναι χώροι αναψυχής ή περισυλλογής υλικών.
«Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις. Δεν αγγίζουμε στρατιωτικό υλικό. Προστατεύουμε τη ζωή μας.»
Πηγή: ΚΥΠΕ
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