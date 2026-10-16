«Σήμερα ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ έντονη δικαστική διαδικασία, εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τον πελάτη μου όσο και για την οικογένειά του», δήλωσε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου Βρετανού, μετά την ανακοίνωση της ποινής στην υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου γιου του. Ο κ. Αλεξάνδρου χαρακτήρισε την επιβληθείσα ποινή προστίμου ως τη μικρότερη δυνατή που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για το συγκεκριμένο αδίκημα, υποστηρίζοντας ότι αυτή αντανακλά τον ελάχιστο βαθμό υπαιτιότητας που, όπως ανέφερε, υπέδειξε η υπεράσπιση ενώπιον του Δικαστηρίου. Όπως εξήγησε, το Δικαστήριο αποδέχθηκε τις θέσεις της υπεράσπισης ότι επρόκειτο για στιγμιαία αβλεψία, χωρίς βαριάς μορφής αμέλεια ή αδιαφορία για την ασφάλεια του παιδιού.
Θάνατος τρίχρονου στη Χλώρακα: «Έχασε τρεις μήνες από το πένθος του», λέει ο δικηγόρος του πατέρα - «Δεν έπρεπε να φτάσει στη Δικαιοσύνη»
Για στιγμιαία αβλεψία και όχι βαριά αμέλεια μιλά ο συνήγορος του πατέρα που έχασε τον τρίχρονο γιο του. Τι ανέφερε για το αλκοόλ, την ποινική δίωξη και τους τρεις μήνες που, όπως υποστηρίζει, στερήθηκε ο πελάτης του από το πένθος του
Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Δικαστή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, σημειώνοντας ότι την προσέγγισε και την αξιολόγησε με προσοχή και σεβασμό προς το ανθρώπινο δράμα που κρύβεται πίσω από αυτήν. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αλκοόλης που εντοπίστηκε στο αίμα του 37χρονου, καθώς και στα δημοσιεύματα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γύρω από την υπόθεση. Όπως ανέφερε, το Δικαστήριο όφειλε να αποφασίσει στη βάση των πραγματικών περιστατικών και όχι στη βάση εικασιών που είχαν διατυπωθεί ως προς το κατά πόσο ο πελάτης του ενήργησε υπό την επήρεια αλκοόλης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τον συγκεκριμένο παράγοντα, αποδεχόμενο τη θέση της υπεράσπισης ότι δεν παρουσιάστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει πως η πράξη του 37χρονου συνδεόταν με την ποσότητα αλκοόλης που εντοπίστηκε. Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αναστολή της ποινικής δίωξης του πελάτη της, αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια των τριών μηνών της δικαστικής διαδικασίας, ο 37χρονος έχασε πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να είχε αφιερώσει στο πένθος του και στην οικογένειά του, μετά τον θάνατο του παιδιού του. «Αυτός ο χρόνος θα ήταν ωφέλιμος για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη συναισθηματική πραγματικότητα της απώλειας, μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ο 37χρονος βρισκόταν σε διαρκή εγρήγορση λόγω των δικαστικών εξελίξεων και προσπαθούσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. Τώρα, με το τέλος της διαδικασίας, αναμένεται να βιώσει εντονότερα τον πόνο για τον χαμό του παιδιού του. Ο 37χρονος αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να του επιστραφεί το ποσό της εγγύησης και το διαβατήριό του, καθώς και να αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί που αφορούν το stop list, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του πορεία, ο συνήγορος ανέφερε ότι εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου επαγγελματικού σώματος στη Βρετανία.
Ωστόσο, εκτίμησε ότι, με βάση και όσα αναφέρθηκαν στην απόφαση του Δικαστηρίου, θα υπάρχουν σοβαροί μετριαστικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να μην οδηγηθεί στη διαγραφή του από τον Σύνδεσμο Ορκωτών Ελεγκτών της Βρετανίας. Ο κ. Αλεξάνδρου παραδέχθηκε ότι η υπόθεση τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και σε προσωπικό επίπεδο, παρά την επαγγελματική εκπαίδευση των δικηγόρων να διατηρούν συναισθηματική απόσταση από τις υποθέσεις που χειρίζονται. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια υπόθεση που τον στιγμάτισε και τον ταλαιπώρησε ψυχολογικά, όσο κι αν προσπάθησε να απέχει συναισθηματικά.
Μέσα από αυτήν τη δύσκολη εμπειρία, ωστόσο, όπως είπε, αισθάνεται ότι φεύγει συναισθηματικά πιο πλούσιος, καθώς γνώρισε τον άνθρωπο πίσω από την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά και την οικογένειά του.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η οικογένεια κλήθηκε, μόλις δύο ημέρες μετά τις διακοπές και τον χαμόγελο των στιγμών που τις συνόδευαν, να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να παραμερίσει το πένθος της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαστική διαδικασία. «Γνώρισα έναν άνθρωπο εξαιρετικό», κατέληξε ο κ. Αλεξάνδρου, αναφερόμενος στον πελάτη του.
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