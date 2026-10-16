Υπόθεση Στυλιανού: «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε το παιδί» – Συγκλονιστική μαρτυρία στο Δικαστήριο

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της κ. Ιωάννου, η οποία, ως λειτουργός ψυχικής υγείας, στήριζε τη μητέρα του Στυλιανού από το 2010 έως το 2012. Η διαδικασία αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο δικηγόρος της μητέρας, η οποία είναι η δεύτερη κατηγορούμενη, Άγγελος Ιωάννου, επικεντρώθηκε στην ψυχολογική της κατάσταση. Αναφέρθηκε σε προηγούμενη κατάθεση της μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία η μητέρα είχε κατάθλιψη, αλλά ήταν λειτουργική, και τη ρώτησε τι εννοούσε με τον όρο «λειτουργική».

Η κ. Ιωάννου είπε ότι η μητέρα οδηγούσε, εργαζόταν, πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο, έκανε βασικές δουλειές στο σπίτι, «έκανε πάρα πολλά πράγματα», τηλεφωνούσε στην κοινωνική λειτουργό, πήγαινε στην Αστυνομία και ζητούσε βοήθεια. Αυτά δεν τα κάνει κάποιος που δεν είναι λειτουργικός, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μητέρα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε διάφορους ρόλους.

Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν κάνει ψυχιατρικές διαγνώσεις και ότι ο ρόλος της ήταν να υποστηρίζει μια μητέρα, η οποία της είχε μιλήσει για πολλά ζητήματα.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια μεταξύ της κατάθλιψης και της παραληρηματικής ψυχωτικής κατάθλιψης, η μάρτυρας απάντησε καταφατικά. Είπε ότι ήταν πιθανό η κατάσταση της μητέρας να βρισκόταν σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο, αλλά η ίδια δεν μπορούσε να το διαγνώσει. Πρόσθεσε ότι η μητέρα δεν είχε παραληρηματική ψυχωτική κατάθλιψη και ότι η κατάθλιψή της συνδεόταν με δυσκολίες στην προσωπικότητά της.

Στη διάρκεια της αντεξέτασης έγινε αναφορά σε τηλεφώνημα της μητέρας προς τη μάρτυρα τον Μάρτιο του 2011, όταν της είπε ότι τα προβλήματα στο σχολείο συνεχίζονταν. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Στυλιανός δεν έμπαινε στην τάξη, δεν καθόταν στο θρανίο, χτυπούσε το κεφάλι του σε αυτό και κάποια παιδιά τον εκφόβιζαν. Η κ. Ιωάννου είπε ότι ο χειρισμός περιστατικών σχολικού εκφοβισμού είναι αρμοδιότητα του σχολείου και του Υπουργείου Παιδείας.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2011 η μητέρα επικοινώνησε μαζί της και ζήτησε να αρχίσουν ξανά τη συνεργασία τους. Η μητέρα είπε ότι θα το σκεφτόταν, αλλά δεν επανήλθε. Η κ. Ιωάννου ενημέρωσε το Γραφείο Ευημερίας ώστε να εξετάσει τι συνέβαινε με την οικογένεια, καθώς η δική της υπηρεσία εργαζόταν μόνο έπειτα από αίτημα γονέα.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή μπορεί να ήταν η τελευταία επικοινωνία της μητέρας με την υπηρεσία, η μάρτυρας είπε ότι η ίδια αποχώρησε από τη θέση της μετά την προαγωγή της. Αν υπήρχε μεταγενέστερη επικοινωνία της μητέρας με την υπηρεσία, θα καταγραφόταν στον φάκελο.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε διευκρινίσεις για την αναφορά της μάρτυρα ότι η μητέρα τής είχε μιλήσει για «πολλά και διάφορα». Η κ. Ιωάννου εξήγησε ότι η μητέρα τής μιλούσε για τις δυσκολίες του παιδιού στο σχολείο, την κατάσταση στο σπίτι, τους καβγάδες με τον σύζυγό της και ότι εκείνος τη χτυπούσε. Αναφέρθηκε επίσης στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της οικογένειας, σε ένα μη λειτουργικό σπίτι και στις προσωπικές δυσκολίες της μητέρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σπιτιού, καθώς εργαζόταν πολλές ώρες στη μάντρα της οικογένειας.

Σε ερώτηση για τη βοήθεια που ζητούσε η μητέρα, η μάρτυρας είπε ότι εκείνη πήγε στην Αστυνομία και έκανε αναφορά, αλλά όχι καταγγελία. Ζητούσε επίσης βοήθεια από το σχολείο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ιερέα της κοινότητας.

Ο δικηγόρος της τρίτης κατηγορούμενης, λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Βίκτωρας Ακάμας, επικεντρώθηκε στις πληροφορίες που έδωσε η μάρτυρας στην πελάτισσά του για την κατάσταση της οικογένειας και στο κατά πόσο υπήρχαν γραπτές αναφορές για την ενημέρωση αυτή.

Ο κ. Ακάμας υπέβαλε ότι η μάρτυρας δεν ενημέρωσε ποτέ την κοινωνική λειτουργό πως, σε κάθε επικοινωνία της με τη μητέρα, εκείνη έλεγε ότι ο σύζυγός της τη χτυπούσε. Η μάρτυρας διερωτήθηκε γιατί τότε η κοινωνική λειτουργός την τηλεφωνούσε εκφράζοντας ανησυχία για τα προβλήματα της οικογένειας. Είπε ακόμη ότι είχε τεθεί και το ζήτημα της μετακίνησης των παιδιών.

Όταν ο κ. Ακάμας τη ρώτησε πού υπήρχε γραπτή αναφορά για σκέψεις μετακίνησης, η κ. Ιωάννου είπε ότι είχε ρωτήσει την κοινωνική λειτουργό αν εξέταζαν αυτό το ενδεχόμενο και εκείνη απάντησε ότι θα το έβλεπαν.

Ο δικηγόρος τη ρώτησε γιατί δεν είχε καταγράψει στην αναφορά της όσα ανέφερε στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι μετέφερε ανακρίβειες. Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζαν πως η υπόθεση θα έφθανε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα και δεν κατέγραφαν τα πάντα. Είπε ότι, αν γνώριζε την κατάληξη του Στυλιανού, θα έγραφε τόμους. Διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να γνωρίζει ότι έπρεπε να καταγράφει κάθε συζήτηση, ακόμη και όσες γίνονταν κατ’ ιδίαν ή σε συναντήσεις στους διαδρόμους, για τα προβλήματα της οικογένειας.

Η κ. Ιωάννου είπε ότι τα γεγονότα συνέβησαν πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και αρνήθηκε ότι λέει ανακρίβειες. Περιέγραψε ένα κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε ένα παιδί που είχε φτάσει στα όριά του και εκδήλωνε την κατάσταση με τη συμπεριφορά του. «Το ήξεραν όλοι και δεν μετακινήθηκε αυτό το παιδί», είπε. Επανέλαβε ότι ο δικός της ρόλος ήταν συμβουλευτικός, ότι δεν είπε ψέματα και ότι δεν πήγε στο δικαστήριο για να κατηγορήσει συνάδελφό της. «Η ουσία είναι ότι όλοι ήξεραν», ανέφερε. Όταν ο δικηγόρος είπε «συμπεριλαμβανομένης και εσάς», η μάρτυρας απάντησε καταφατικά.

Ο κ. Ακάμας υπέβαλε επίσης ότι η κοινωνική λειτουργός δεν είχε πει ποτέ στη μάρτυρα πως ο Στυλιανός βοηθούσε στη μάντρα. Η κ. Ιωάννου είπε ότι το παιδί δεν εργαζόταν όπως ένας ενήλικας, αλλά βοηθούσε και σκούπιζε, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στη λέσχη και να διαβάζει. Διευκρίνισε ότι δεν είχε δει η ίδια τον Στυλιανό να βοηθά στη μάντρα και ότι αυτό τής είχε αναφερθεί από διάφορες υπηρεσίες.

Η μάρτυρας είπε ακόμη ότι η κοινωνική λειτουργός γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε στο σπίτι, ανησυχούσε και προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα, με την οποία η ίδια είχε πολύ καλή και στενή συνεργασία.

Η διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Επόμενοι μάρτυρες θα είναι ο αστυφύλακας που μετέφερε το κινητό τηλέφωνο του Στυλιανού και ο δάσκαλός του στη Β΄ Δημοτικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ