Δύο συλλήψεις για συλλογή μεταλλικών υπολειμμάτων μετά από άσκηση της ΕΦ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν, κατηγορήθηκαν γραπτώς και στη συνέχεια απολύθηκαν.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία προειδοποιεί το κοινό να μην εισέρχεται σε πεδία βολής και άλλους στρατιωτικούς χώρους όπου απαγορεύεται η πρόσβαση, τόσο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων και βολών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η Αστυνομία τονίζει ειδικά ότι δεν πρέπει να επιχειρείται είσοδος σε πεδία βολής για την περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού.

«Υλικό που ανήκει στην Εθνική Φρουρά ή στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται εγκαταλελειμμένο ή ελεύθερο προς περισυλλογή μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται εντός πεδίου βολής. Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος αναγνωρίζει ρητά ότι όπλα, πυρομαχικά και άλλο πολεμικό υλικό που χορηγούνται από τη Δύναμη αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας», σημειώνει η Αστυνομία.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να μην εισέρχεται σε πεδία βολής όταν η είσοδος απαγορεύεται, να μην αγγίζει ή μετακινεί ύποπτα αντικείμενα ή στρατιωτικό υλικό και να μην περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο υλικό από στρατιωτικούς χώρους. Καλεί επίσης τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και, αν εντοπίσουν ύποπτο αντικείμενο, να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές χωρίς να το αγγίξουν ή να το μετακινήσουν.

«Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής. Τα πεδία βολής δεν είναι χώροι αναψυχής ή περισυλλογής υλικών. Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις. Δεν αγγίζουμε στρατιωτικό υλικό. Προστατεύουμε τη ζωή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ