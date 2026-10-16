Πέντε άτομα συνελήφθησαν, τρία στην Κύπρο, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, ύψους €114 εκατ. Η υπόθεση αφορά την πώληση smartphones και φορολογικές απώλειες στη Σουηδία και τη Γερμανία.
Διασυνοριακή απάτη-μαμούθ με πλοκάμια και στην Κύπρο: Smartphones, εταιρείες-φαντάσματα και €114 εκατομμύρια
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-φαντάσματα για απάτη στον ΦΠΑ μέσω πωλήσεων smartphones - Πέντε συλλήψεις σε τρεις χώρες, έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι συλλήψεις έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Σύμφωνα με την EPPO, η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, αξιοποιώντας τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε €80 εκατ. στη Σουηδία και €34 εκατ. στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το δίκτυο της απάτης.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που ερευνώνται. Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως €80.000, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), μαζί με τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.