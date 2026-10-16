Διασυνοριακή απάτη-μαμούθ με πλοκάμια και στην Κύπρο: Smartphones, εταιρείες-φαντάσματα και €114 εκατομμύρια

Οι συλλήψεις έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με την EPPO, η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, αξιοποιώντας τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.

Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε €80 εκατ. στη Σουηδία και €34 εκατ. στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το δίκτυο της απάτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που ερευνώνται. Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως €80.000, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), μαζί με τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ