Μυστήριο με άνδρα που εντοπίστηκε στη Λευκωσία: Δεν μπορεί να επικοινωνήσει – Έκκληση για αναγνώρισή του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε από μέλη της Δύναμης και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα να μην έχουν καταστεί μέχρι στιγμής δυνατόν να εξακριβωθούν η ταυτότητα και ο τόπος διαμονής του.

Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν εξετάσεις για την εξακρίβωση των στοιχείων του, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, ελπίζοντας ότι κάποιος πολίτης θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τα στοιχεία και οι οικείοι του άνδρα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή του, καλείται να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802380, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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