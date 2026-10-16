Έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση άγνωστου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκωσία, απευθύνει η Αστυνομία.
Μυστήριο με άνδρα που εντοπίστηκε στη Λευκωσία: Δεν μπορεί να επικοινωνήσει – Έκκληση για αναγνώρισή του
Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο η Αστυνομία δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει την ταυτότητα και τον τόπο διαμονής του. Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του, με έκκληση προς τους πολίτες για πληροφορίες
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε από μέλη της Δύναμης και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα να μην έχουν καταστεί μέχρι στιγμής δυνατόν να εξακριβωθούν η ταυτότητα και ο τόπος διαμονής του.
Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν εξετάσεις για την εξακρίβωση των στοιχείων του, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, ελπίζοντας ότι κάποιος πολίτης θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει.
Στόχος είναι να εντοπιστούν τα στοιχεία και οι οικείοι του άνδρα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του.
Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή του, καλείται να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802380, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.
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