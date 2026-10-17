Επίθεση σε 16χρονο στη Λευκωσία: Νέα σύλληψη ανηλίκου – Στους οκτώ οι συλληφθέντες

Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή (16/10), συνελήφθη ακόμη ένας 16χρονος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 14 Οκτωβρίου άλλα επτά πρόσωπα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της επίθεσης.

Από τους επτά αρχικά συλληφθέντες, ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του, ενώ για τους υπόλοιπους έξι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε διατάγματα πενθήμερης προσωποκράτησης.

Με τη νέα σύλληψη, οι συλλήψεις για την υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε οκτώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας.