Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 18χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε νέα οδική σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στην επαρχία Αμμοχώστου.
Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με λεωφορείο - Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ο 18χρονος
Ο 18χρονος οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στην οδό Αδαμάντιου Κοραή, στο Παραλίμνι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με λεωφορείο που οδηγούσε 43χρονος, ακολούθως η μοτοσικλέτα του 18χρονου, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας
Συγκεκριμένα, γύρω στις 12.20π.μ., ενώ ο 18χρονος οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στην οδό Αδαμάντιου Κοραή, στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με λεωφορείο που οδηγούσε 43χρονος. Ακολούθως η μοτοσικλέτα του 18χρονου, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας.
Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει επισκληρίδιο αιμάτωμα και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή αλλά σταθερή.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.
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