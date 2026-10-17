Φωτιά τα ξημερώματα σε αυλή κατοικίας στη Λευκωσία – Στάχτη αυτοκίνητο, ζημιές σε άλλα δύο οχήματα

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά το αυτοκίνητο του 51χρονου καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο άλλα οχήματα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, συγκεκριμένα ένα δεύτερο αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν κατέστησαν δυνατό τον προσδιορισμό των αιτίων της πυρκαγιάς.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ εντός του πρωινού αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.