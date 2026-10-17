Αεροδρόμιο Λάρνακας: Πίνακας ζωγραφικής έκρυβε πάνω από 6 κιλά κάνναβης - Έστησαν «παγίδα» στους παραλήπτες και τους πέρασαν χειροπέδες (εικόνες)

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 67 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (16/10), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.

Η παγίδα κατά την παραλαβή του δέματος

Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων υπέβαλαν σε έλεγχο πακέτο ταχυμεταφορών που είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο από τρίτη χώρα.

Το δέμα είχε δηλωθεί ότι περιείχε πίνακα ζωγραφικής. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν πίσω από τον πίνακα 11 συσκευασίες με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 110 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στη ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ για περαιτέρω ενέργειες.

Γύρω στις 3:30 το απόγευμα, μέλη της ΔΑΟΕ προχώρησαν σε επιχείρηση, κατά την οποία συνέλαβαν 39χρονο που παρουσιάστηκε για να παραλάβει το συγκεκριμένο πακέτο.

Ο 39χρονος συνοδευόταν από 67χρονο, ο οποίος επίσης υποβλήθηκε σε αστυνομικό έλεγχο.

Τι εντοπίστηκε στην κατοχή του 67χρονου

Κατά τον έλεγχο του 67χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του καφέ συμπαγή ουσία βάρους περίπου δύο γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στοιχεία που συνδέουν τον 67χρονο και με την ποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στο ταχυδρομικό δέμα το οποίο παρέλαβε ο 39χρονος.

Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για τη διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν προμήθεια, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα πρόσωπα.

Τις εξετάσεις συνεχίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω του Κλιμακίου ΥΚΑΝ Λάρνακας.