Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση εντοπισμού ποσότητας κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 110 γραμμαρίων, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη πίσω από πίνακα ζωγραφικής σε ταχυδρομικό δέμα που έφθασε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Αεροδρόμιο Λάρνακας: Πίνακας ζωγραφικής έκρυβε πάνω από 6 κιλά κάνναβης - Έστησαν «παγίδα» στους παραλήπτες και τους πέρασαν χειροπέδες (εικόνες)
Έντεκα συσκευασίες κάνναβης εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες πίσω από πίνακα ζωγραφικής σε δέμα που έφτασε από τρίτη χώρα - Η συντονισμένη επιχείρηση ΥΚΑΝ και Τελωνείων οδήγησε στη σύλληψη 39χρονου και 67χρονου
Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 67 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (16/10), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.
Η παγίδα κατά την παραλαβή του δέματος
Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων υπέβαλαν σε έλεγχο πακέτο ταχυμεταφορών που είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο από τρίτη χώρα.
Το δέμα είχε δηλωθεί ότι περιείχε πίνακα ζωγραφικής. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν πίσω από τον πίνακα 11 συσκευασίες με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 110 γραμμαρίων.
Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στη ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ για περαιτέρω ενέργειες.
Γύρω στις 3:30 το απόγευμα, μέλη της ΔΑΟΕ προχώρησαν σε επιχείρηση, κατά την οποία συνέλαβαν 39χρονο που παρουσιάστηκε για να παραλάβει το συγκεκριμένο πακέτο.
Ο 39χρονος συνοδευόταν από 67χρονο, ο οποίος επίσης υποβλήθηκε σε αστυνομικό έλεγχο.
Τι εντοπίστηκε στην κατοχή του 67χρονου
Κατά τον έλεγχο του 67χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του καφέ συμπαγή ουσία βάρους περίπου δύο γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.
Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στοιχεία που συνδέουν τον 67χρονο και με την ποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στο ταχυδρομικό δέμα το οποίο παρέλαβε ο 39χρονος.
Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για τη διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν προμήθεια, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα πρόσωπα.
Τις εξετάσεις συνεχίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω του Κλιμακίου ΥΚΑΝ Λάρνακας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.