Περίπου 50 μέλη της Αστυνομίας Κύπρου εκπαιδεύτηκαν στη διερεύνηση ρατσιστικών εγκλημάτων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, στο πλαίσιο τριήμερου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.
Σε «φροντιστήριο» 50 Κύπριοι αστυνομικοί για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (φωτογραφίες)
Τριήμερη εκπαίδευση στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο επίκεντρο η διερεύνηση ρατσιστικών εγκλημάτων, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η προστασία των θυμάτων
Η εκπαίδευση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ανταπόκρισης των αστυνομικών σε περιστατικά που υποκινούνται από προκατάληψη και διακρίσεις.
Κύριος εκπαιδευτής του σεμιναρίου, με τίτλο «Αστυνόμευση Ρατσιστικών Εγκλημάτων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ – Εκπαίδευση για μια Επαγγελματική Αστυνομική Ανταπόκριση», ήταν ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης και αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχαήλ Λώλης.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, νομικοί και ψυχολόγοι.
Έμφαση στη διερεύνηση εγκλημάτων και τη στήριξη των θυμάτων
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ρατσιστικά εγκλήματα, καθώς και οι διαδικασίες αναγνώρισης και διερεύνησης περιστατικών με κίνητρο την προκατάληψη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, στην υποστήριξη των θυμάτων και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική διερεύνηση.
Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ της Αστυνομίας και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις προσπάθειες για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των μελών της και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών χωρίς διακρίσεις.
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