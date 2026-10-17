Επί ποδός η Αστυνομία για τη διαμαρτυρία της Άμεσης Δημοκρατίας για το ρεύμα - Προειδοποίηση προς οδηγούς για την κυκλοφορία

Η κινητοποίηση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, ενώ, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ, του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Χαμηλόμισθων Συνταξιούχων.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ στις 16:30 οι διαδηλωτές θα ξεκινήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Στις 17:00 προγραμματίζεται η επίδοση υπομνήματος με τα αιτήματα της διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται επίσης να προβεί σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Μέτρα ασφάλειας και τροχαίας – Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέλη της θα βρίσκονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η πορεία, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και τροχαίας, καθώς και μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις δημόσιες συγκεντρώσεις

Με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση, η Αστυνομία υπενθυμίζει τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου του 2025.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο διοργανωτής οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της συγκέντρωσης, να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης και την Αστυνομία και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου αξιωματικού που έχει οριστεί ως σύνδεσμος.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών ή ακόμη και διάλυσης συγκέντρωσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, παραβιάζει επιβληθέντες περιορισμούς ή δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα προσώπων ή για περιουσίες.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα να ζητηθεί από πρόσωπο να αφαιρέσει αντικείμενο που αποκρύπτει τα χαρακτηριστικά του, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις σχετικά με τον κίνδυνο μη ειρηνικής διεξαγωγής της συγκέντρωσης.