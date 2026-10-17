Πυρκαγιά ξέσπασε στις 02:54 τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο υποστατικό στην Πάφο, το οποίο χρησιμοποιείτο ως αντλιοστάσιο για την άρδευση χωραφιών.
Πάφος: Φωτιά τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο αντλιοστάσιο – Εκτεταμένες ζημιές στο υποστατικό
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 02:54 και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού.
Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα μέλη της Υπηρεσίας έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν με σωλήνες νερού.
Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού, μεταξύ άλλων σε παλιά αντλία πετρελαίου και άχρηστα υλικά.
Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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