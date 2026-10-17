Πάφος: Φωτιά τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο αντλιοστάσιο – Εκτεταμένες ζημιές στο υποστατικό

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα μέλη της Υπηρεσίας έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν με σωλήνες νερού.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού, μεταξύ άλλων σε παλιά αντλία πετρελαίου και άχρηστα υλικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ