Συνεχίζουν οι συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά - Χειροπέδες σε 17χρονο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 17χρονος και ένας 16χρονος που είχε συλληφθεί την προηγούμενη ημέρα παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης διάρκειας δύο ημερών.

Τα στοιχεία που διερευνώνται αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026, οι ύποπτοι συναντήθηκαν με τον 16χρονο παραπονούμενο σε περιοχή των Λατσιών και φέρονται να του επιτέθηκαν. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα και αιμάτωμα στο πρόσωπο.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα επτά πρόσωπα στις 13 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ένα από αυτά αφέθηκε ελεύθερο, καθώς δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του. Τα υπόλοιπα έξι τέθηκαν υπό κράτηση για πέντε ημέρες, βάσει διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ