Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) στη Λευκωσία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ανοικτό χωράφι, σε βιομηχανική περιοχή της πρωτεύουσας.
Λευκωσία: Στις φλόγες δεκάδες παλιά αυτοκίνητα σε ανοικτό χωράφι – Μεγάλες καταστροφές τα ξημερώματα
Φωτογραφία αρχείου
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα σε βιομηχανική περιοχή της Λευκωσίας - Καταστράφηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων οχημάτων που προορίζονταν για ανταλλακτικά
Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη λήψη σχετικής πληροφορίας, μέλη της Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά.
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε μεγάλος αριθμός οχημάτων, τα οποία βρίσκονταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση και προορίζονταν για χρήση ως ανταλλακτικά.
Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από τις Αρχές εάν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια ή εάν η φωτιά προκλήθηκε από άλλη αιτία.
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