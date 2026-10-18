Λευκωσία: Στις φλόγες δεκάδες παλιά αυτοκίνητα σε ανοικτό χωράφι – Μεγάλες καταστροφές τα ξημερώματα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη λήψη σχετικής πληροφορίας, μέλη της Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε μεγάλος αριθμός οχημάτων, τα οποία βρίσκονταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση και προορίζονταν για χρήση ως ανταλλακτικά.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από τις Αρχές εάν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια ή εάν η φωτιά προκλήθηκε από άλλη αιτία.