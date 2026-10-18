Στη σύλληψη 20χρονου υπαλλήλου ασφαλείας κτιρίου στην επαρχία Λευκωσίας προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από διαμέρισμα.
Λευκωσία: Φύλακας του κτιρίου κατέληξε με χειροπέδες – Παραδέχθηκε κλοπή από διαμέρισμα και εμπλοκή σε δεύτερη υπόθεση
Ο 20χρονος υπάλληλος ασφαλείας φέρεται να παραδέχθηκε τη διάρρηξη και την κλοπή από διαμέρισμα, καθώς και εμπλοκή σε δεύτερη υπόθεση κλοπής €3.000 από χρηματοκιβώτιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στις 16 Οκτωβρίου 43χρονη κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, μεταξύ 25 Ιουνίου και 30 Αυγούστου 2026, κλάπηκαν από το διαμέρισμά της €1.360 και κοσμήματα συνολικής αξίας €3.500.
Κατά τη διερεύνηση εξασφαλίστηκε μαρτυρία, βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 20χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας του κτιρίου.
Ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 8 χθες το βράδυ από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την ανάκρισή του παραδέχθηκε τη διάρρηξη και την κλοπή και υπέδειξε το υποστατικό στο οποίο φέρεται να πώλησε τα κλοπιμαία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, παραδέχθηκε επίσης εμπλοκή σε δεύτερη υπόθεση κλοπής €3.000 από χρηματοκιβώτιο του κτιρίου.
Ο 20χρονος αναμένεται να επανασυλληφθεί σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση και να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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