Οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Γιόλου, στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 42χρονου οδηγού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος, στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία πρόσωπα ηλικίας 60, 23 και 10 ετών.
Οδική σύγκρουση Πάφος: Οδηγός εντοπίστηκε με ένδειξη αλκοόλης 115μg αντί 22μg
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 42χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.
Ο 61χρονος οδηγός και οι συνεπιβάτες του δεν τραυματίστηκαν.
Ο 42χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 115μg αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22μg.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.
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