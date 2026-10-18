Οδική σύγκρουση Πάφος: Οδηγός εντοπίστηκε με ένδειξη αλκοόλης 115μg αντί 22μg

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 42χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ο 61χρονος οδηγός και οι συνεπιβάτες του δεν τραυματίστηκαν.

Ο 42χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 115μg αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22μg.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.