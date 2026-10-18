Οδική σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαιτίας της σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.
Μέλη της Αστυνομίας μεταβαίνουν στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
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