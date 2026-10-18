Καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαιτίας της σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Μέλη της Αστυνομίας μεταβαίνουν στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.