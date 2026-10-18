Πυρκαγιά σε 22 οχήματα που βρίσκονταν σε χωράφι στο Καϊμακλί, στην επαρχία Λευκωσίας, ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Το χωράφι χρησιμοποιούνταν για εξαρτήματα οχημάτων.
Παρανάλωμα του πυρός 22 οχήματα στο Καϊμακλί - Διερευνούν τα αίτια
Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.
Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ την Κυριακή, η Υπηρεσία έλαβε την κλήση στις 23:48. Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Τα μέλη της Πυροσβεστικής χρησιμοποίησαν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού, σε συνδυασμό με παραγωγή αφρού.
Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.
Το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 37 περιστατικά: 19 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και τέσσερις ψευδείς κλήσεις.
Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία δραστηριότητας της Υπηρεσίας, την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 259 περιστατικά. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 66 αστικές πυρκαγιές, 40 πυρκαγιές υπαίθρου, 20 διασώσεις, 106 εξυπηρετήσεις πολιτών, πέντε τροχαίες συγκρούσεις και 22 ψευδείς κλήσεις.
Οι εξυπηρετήσεις πολιτών ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία περιστατικών της εβδομάδας. Οι αστικές πυρκαγιές και οι πυρκαγιές υπαίθρου ανήλθαν συνολικά σε 106.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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