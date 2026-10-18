Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και εισόδου σε ξένη περιουσία.
Λεμεσός: Επίθεση σε 17χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο – Έχασε τις αισθήσεις του, συνελήφθη εξωσχολικός
Ο εξωσχολικός φέρεται να εισήλθε στο σχολείο και να επιτέθηκε στον ανήλικο στις 16 Οκτωβρίου - Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι και κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου 2026, όταν λήφθηκε πληροφορία ότι εξωσχολικός εισήλθε σε σχολείο της Λεμεσού και επιτέθηκε σε 17χρονο μαθητή.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έφερε κακώσεις στο κεφάλι και είχε απωλέσει τις αισθήσεις του. Ακολούθως, κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 19χρονου, ο οποίος συνελήφθη γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και τέθηκε υπό κράτηση.
Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.
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