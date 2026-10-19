Χειρόπεδες σε 11 πρόσωπα πέρασαν οι Αρχές το βράδυ της Κυριακής -Έγιναν 350 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, η Αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών σε όλη την Κύπρο. Στόχος ήταν η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων και περιουσίας, κλοπή, κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 533 οδηγοί και 134 επιβάτες. Παράλληλα, έγιναν 41 έλεγχοι υποστατικών για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Στους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 350 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις και προέκυψαν επτά υποθέσεις που διερευνώνται. Από τις καταγγελίες, οι 216 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 281 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες. Έγινε ακόμη ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ, με θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών, την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ