Χειροπέδες σε 22χρονο για υποβοήθηση παράνομης εισόδου στη Δημοκρατία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.30 χθες βράδυ, μέλη της ΥΑΜ Αρχηγείου εντόπισαν οκτώ πρόσωπα, τα οποία εισήλθαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Μετά από περαιτέρω έρευνες, μέλη της ΥΑΜ Αρχηγείου εντόπισαν πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο ύποπτος, όπως αναφέρει η Αστυνομία, επανασυνελήφθη σήμερα, γύρω στις 10.00 το πρωί, δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων και ακολούθως παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης. Τα οκτώ πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο ΚΕΠΥ «Πουρνάρα».

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.