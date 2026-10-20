Έξι συλλήψεις σε νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ανακόπηκαν για έλεγχο 472 οχήματα και ελέγχθηκαν 583 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 294 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν 15 διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, οι 67 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγινε μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ελέγχθηκαν 148 οδηγοί, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν εννέα έλεγχοι οδηγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ