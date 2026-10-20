Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν από την Αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων. Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.
Έξι συλλήψεις σε νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας
Έλεγχοι σε 472 οχήματα και 583 πρόσωπα, ενώ καταγράφηκαν 294 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ανακόπηκαν για έλεγχο 472 οχήματα και ελέγχθηκαν 583 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.
Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 294 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν 15 διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα.
Από τις καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, οι 67 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγινε μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ελέγχθηκαν 148 οδηγοί, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν εννέα έλεγχοι οδηγών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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