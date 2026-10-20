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Aστυνομικό

Επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 20 πρόσωπα για παράνομη παραμονή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα 20 άτομα εντοπίστηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ δρομολογούνται οι διαδικασίες απομάκρυνσής τους από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη σύλληψη 20 προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα 20 πρόσωπα εντοπίστηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμεναν και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) προχωρεί στις διαδικασίες επαναπατρισμού τους, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού, της ΥΑΜ, της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ, καθώς και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές δημοτικές αρχές.

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