Στη σύλληψη 20 προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 20 πρόσωπα για παράνομη παραμονή
Τα 20 άτομα εντοπίστηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ δρομολογούνται οι διαδικασίες απομάκρυνσής τους από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα 20 πρόσωπα εντοπίστηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμεναν και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία.
Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) προχωρεί στις διαδικασίες επαναπατρισμού τους, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού, της ΥΑΜ, της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ, καθώς και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές δημοτικές αρχές.
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