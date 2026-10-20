Αντεξέταση της παραπονούμενης στη δίκη Φ.Φαίδωνος

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ακολουθήσει η αντεξέταση της παραπονούμενης.

Στις δύο προηγούμενες δικάσιμες προηγήθηκε η πολύωρη κατάθεση της παραπονούμενης εντός της αίθουσας του Κακουργιοδικείου Πάφου ενώ ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου κατά την διάρκεια της κατάθεσης της βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026. Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως ή όχι την υπόθεση.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι το έπραξε, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικασίμους δεν θα καταθέσει τελικά λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία, μετά από προβλήματα υγείας που παρουσίασε.

Ωστόσο αναμένεται να εξεταστεί από την Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου Πάφο κατά πόσο ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατηγορίας που αντιμετωπίζει βεβαρημένο πρόβλημα υγείας θα καταθέσει στον χώρο όπου νοσηλεύεται.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες. Η υπόθεση συνεχίζεται στις 9.00 το πρωί της 22ης Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη .