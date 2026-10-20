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Αστυνομικό

Λεμεσός: Εντοπίστηκαν 20 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα σε συγκρότημα διαμερισμάτων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λεμεσό οδήγησε στη σύλληψη 20 προσώπων για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.

Στη σύλληψη 20 προσώπων για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην επαρχία Λεμεσού. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προχωρεί στις διαδικασίες επαναπατρισμού τους, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των τοπικών Δημοτικών Αρχών, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΑΜ Λεμεσού.

#ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #ΛΕΜΕΣΟΣ #ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

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