Πέντε συλλήψεις για τη ληστεία στη Λεμεσό - Μπούκαραν σε σπίτι τα ξημερώματα και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας άνω των €100.000

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ζεύγος που κατοικεί στη Λεμεσό, ότι γύρω στις 3 τα ξημερώματα στις 08/10/2026, άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν στην οικία τους και αφού τους ακινητοποίησαν, τους έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 5000 ευρώ και 1000 δολλαρίων Αμερικής, καθώς επίσης και χρυσαφικά πέραν των 100,000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και στη βάση αξιολόγησης στοιχείων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των πέντε προσώπων, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας στην κατοικία που διαμένουν στη Λεμεσό, ανευρέθηκε και παραλήφθηκε ρουχισμός και εργαλεία, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.