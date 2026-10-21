Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη πέντε ανδρών ηλικίας 29, 27, 25, 24, και 20, ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε στις 08 Οκτωβρίου, 2026 στη Λεμεσό.
Πέντε συλλήψεις για τη ληστεία στη Λεμεσό - Μπούκαραν σε σπίτι τα ξημερώματα και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας άνω των €100.000
Πέντε πρόσωπα ηλικίας 20 έως 29 ετών συνελήφθησαν για τη διερευνώμενη ένοπλη ληστεία σε οικία στη Λεμεσό, κατά την οποία άγνωστοι ακινητοποίησαν ζεύγος και απέσπασαν χρήματα και χρυσαφικά αξίας πέραν των €100.000
Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ζεύγος που κατοικεί στη Λεμεσό, ότι γύρω στις 3 τα ξημερώματα στις 08/10/2026, άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν στην οικία τους και αφού τους ακινητοποίησαν, τους έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 5000 ευρώ και 1000 δολλαρίων Αμερικής, καθώς επίσης και χρυσαφικά πέραν των 100,000 ευρώ.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και στη βάση αξιολόγησης στοιχείων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των πέντε προσώπων, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας στην κατοικία που διαμένουν στη Λεμεσό, ανευρέθηκε και παραλήφθηκε ρουχισμός και εργαλεία, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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