Τρίτη σύλληψη για την απαγωγή και το μαχαίρωμα 24χρονου στη Λεμεσό - Ελεύθεροι οι ύποπτοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού τρεις ημέρες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε ο 24χρονος στις ανακριτικές αρχές, ενώ βρισκόταν σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν τρία πρόσωπα και του ζήτησαν να εισέλθει στο αυτοκίνητό τους.

Ο νεαρός επιβιβάστηκε στο όχημα και, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, οι τρεις ύποπτοι τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της πόλης, όπου του επιτέθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους τρεις φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 24χρονο στο πόδι.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η οποία αφορά αδικήματα απαγωγής, τραυματισμού και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε τρεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, και οι τρεις συλληφθέντες ανακρίθηκαν και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να κατηγορηθούν, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αστυνομικών εξετάσεων.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.