Στον επαναπατρισμό 19 υπηκόων τρίτων χωρών προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας. Τα πρόσωπα είχαν συλληφθεί την Τρίτη στη Λεμεσό, όταν διαπιστώθηκε ότι παρέμεναν παράνομα στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Επαναπατρίστηκαν 19 από τα 20 πρόσωπα που συνελήφθησαν στη Λεμεσό
Τα 19 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, συνελήφθησαν την Τρίτη για παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό του 20ού.
Η συντονισμένη επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των 19 από τους 20 συλληφθέντες διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ). Οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό και του 20ού προσώπου συνεχίζονται από την ΥΑΜ.
Στην αστυνομική επιχείρηση της Τρίτης συμμετείχαν μέλη της ΥΑΜ, της ΔΑΟΕ και της ΑΔΕ Λεμεσού. Τα 20 πρόσωπα εντοπίστηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμεναν και συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές Δημοτικές Αρχές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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