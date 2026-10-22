Οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών σε όλη την Κύπρο πραγματοποίησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.
Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – Εκατοντάδες έλεγχοι και μία σύλληψη
Ένα πρόσωπο συνελήφθη, ενώ οι τροχονομικοί έλεγχοι οδήγησαν σε 175 καταγγελίες και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, ανακόπηκαν για έλεγχο 563 οχήματα και ελέγχθηκαν 654 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 31 έλεγχοι υποστατικών για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Ένα πρόσωπο συνελήφθη.
Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 175 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας που διερευνώνται. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.
Από τις καταγγελίες, οι 81 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγινε μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ελέγχθηκαν 39 οδηγοί, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.
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