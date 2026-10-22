Δεύτερη σύλληψη για παράνομη είσοδο οκτώ προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω κατεχομένων – Χειροπέδες σε 26χρονο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 19 Οκτωβρίου και 22χρονος, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, κατόπιν διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, όταν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Αρχηγείου Αστυνομίας εντόπισαν οκτώ πρόσωπα σε περιοχή της Αγλαντζιάς, γύρω στις 10:30 το βράδυ.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα οκτώ πρόσωπα φέρονται να είχαν εισέλθει παράνομα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μέσω των κατεχομένων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες εισόδου των οκτώ προσώπων, καθώς και την ενδεχόμενη εμπλοκή των δύο συλληφθέντων στην υπόθεση.