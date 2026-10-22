Έξι τραυματίες σε τροχαίο στο Πισσούρι - Πέντε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

Στο πρώτο όχημα επέβαιναν η 65χρονη σύζυγος του οδηγού και ζεύγος ηλικίας 60 και 53 ετών, ενώ στο δεύτερο η 49χρονη σύζυγος του 50χρονου. Και οι έξι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Λεμεσού και της Πάφου.

Από τις ιατρικές εξετάσεις προέκυψε ότι η 49χρονη ενδέχεται να έχει υποστεί ρήξη αορτής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Ο 50χρονος σύζυγός της νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με σοβαρό τραυματισμό σε σπόνδυλο.

Σοβαρά τραυματίστηκε επίσης η 65χρονη στο πρόσωπο και στο ισχίο και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου παραμένει προληπτικά για παρακολούθηση και ο 58χρονος σύζυγός της. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται η 53χρονη με σοβαρό τραυματισμό στο στέρνο, ενώ ο 60χρονος σύζυγός της έλαβε τις πρώτες βοήθειες και εξιτήριο.

Η κατάσταση της υγείας των πέντε προσώπων που νοσηλεύονται κρίνεται εκτός κινδύνου, ενώ τις συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου.