Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες γύρω στις 7:45 το βράδυ, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου, παρά το Πισσούρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία οδηγούσαν άνδρες ηλικίας 58 και 50 ετών.
Έξι τραυματίες σε τροχαίο στο Πισσούρι - Πέντε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου
Σοβαρά τραυματίστηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους 49χρονη με πιθανή ρήξη αορτής - Υπό διερεύνηση οι συνθήκες της σύγκρουσης.
Στο πρώτο όχημα επέβαιναν η 65χρονη σύζυγος του οδηγού και ζεύγος ηλικίας 60 και 53 ετών, ενώ στο δεύτερο η 49χρονη σύζυγος του 50χρονου. Και οι έξι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Λεμεσού και της Πάφου.
Από τις ιατρικές εξετάσεις προέκυψε ότι η 49χρονη ενδέχεται να έχει υποστεί ρήξη αορτής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Ο 50χρονος σύζυγός της νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με σοβαρό τραυματισμό σε σπόνδυλο.
Σοβαρά τραυματίστηκε επίσης η 65χρονη στο πρόσωπο και στο ισχίο και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου παραμένει προληπτικά για παρακολούθηση και ο 58χρονος σύζυγός της. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται η 53χρονη με σοβαρό τραυματισμό στο στέρνο, ενώ ο 60χρονος σύζυγός της έλαβε τις πρώτες βοήθειες και εξιτήριο.
Η κατάσταση της υγείας των πέντε προσώπων που νοσηλεύονται κρίνεται εκτός κινδύνου, ενώ τις συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου.
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