Εκδήλωση διαμαρτυρίας με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκωσία, με την Αστυνομία να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα ασφάλειας και τροχαίας.
Πορεία διαμαρτυρίας στη Λευκωσία για την ασφάλεια στην εργασία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία
Εκδήλωση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με πορεία από τα γραφεία της ΠΕΟ προς το Υπουργείο Εργασίας.
Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 5:00 το απόγευμα στα γραφεία της ΠΕΟ. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες θα πορευθούν μέσω της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα, με τελικό προορισμό το Υπουργείο Εργασίας.
Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Το κοινό καλείται, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγει τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, βάσει του Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της συγκέντρωσης ή παρέλασης και να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης, την Αστυνομία και τον Υπεύθυνο Αξιωματικό, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή. Ο διοργανωτής οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.
Η νομοθεσία παρέχει στην Αστυνομία τη δυνατότητα να επιβάλλει περιορισμούς σε συγκέντρωση ή παρέλαση ή να διατάξει τη διάλυσή της, όταν κρίνεται αναγκαίο. Αυτό μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, όταν η εκδήλωση παύει να είναι ειρηνική, πραγματοποιείται κατά παράβαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί ή υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Σε αυθόρμητη ή έκτακτη συγκέντρωση ή παρέλαση, διάλυση μπορεί να διαταχθεί όταν δεν τηρούνται οι επιβληθέντες περιορισμοί.
Επιπλέον, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ενδέχεται να καταστεί μη ειρηνική εξαιτίας πράξεων προσώπου ή στο πλαίσιο διάπραξης ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία μπορεί να διατάξει το πρόσωπο να αφαιρέσει το αντικείμενο, το προϊόν ή το τέχνασμα που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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