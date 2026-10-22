Συνταξιούχος Τούρκος αντιστράτηγος συνελήφθη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου: Προσπάθησε να περάσει με 305 κιλά λαθραίου κρέατος - Γνωστός στις «αρχές» για λαθρεμπόριο

Σύμφωνα με τη «Γενί Μπακίς», ο ίδιος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όταν επιχείρησε να περάσει τρεις βαλίτσες με καπνό τσιγάρων από τη διέλευση VIP του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου.

Ο άνδρας επέστρεφε στις κατεχόμενες περιοχές, όπου διαμένει στην Κερύνεια, από τις ελεύθερες περιοχές. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 305,40 κιλά βοδινού χωρίς κόκαλα και 41 κιλά λίπους ουράς αρνιού, συνολικής αξίας 411.370 ΤΛ (περίπου 7.472 ευρώ).

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και ο ύποπτος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω. Οδηγήθηκε στο «δικαστήριο», το οποίο τον άφησε ελεύθερο με απαγόρευση εξόδου από το ψευδοκράτος, εγγύηση 80.000 ΤΛ (περίπου 1.255 ευρώ) σε μετρητά, εγγύηση 600.000 ΤΛ (περίπου 10.909 ευρώ) από δύο εγγυητές και υποχρέωση να παρουσιάζεται στο τμήμα μία φορά την εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ