Γυναίκα συνελήφθη στην είσοδο του Δικαστηρίου Λεμεσού επειδή κουβαλούσε μαχαίρι στην τσάντα της

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου, όταν φύλακας ασφαλείας εντόπισε το αιχμηρό αντικείμενο μέσα στα προσωπικά της αντικείμενα και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρέλαβαν το μαχαίρι για σκοπούς διερεύνησης και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε μεταβεί στο Δικαστήριο για εκδίκαση υπόθεσης αστικής φύσεως και φέρεται να υποστήριξε κατά την ανάκρισή της ότι μετέφερε το μαχαίρι για προσωπική προστασία. Η γυναίκα κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί αργότερα.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.