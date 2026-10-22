Στα αζήτητα εξώδικα πρόστιμα €6,3 εκατ. από οχήματα Ζ – Οι κάμερες κατέγραψαν τις παραβάσεις, παραμένουν άγνωστοι οι οδηγοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή η Υπουργός Μεταφορών, Ευανθία Τσολάκη, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη, σε 41.114 περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του οδηγού ενώ σε άλλες 15.118 δεν υποδείχθηκε οδηγός. Σε 8.501 περιπτώσεις υποδείχθηκε ο οδηγός που διέπραξε την παράβαση, ενώ 12 υποθέσεις οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου. Εξοφλήθηκαν μόλις 3.428 παραβάσεις. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Μεταφορών, το ποσό που δεν εισπράχθηκε από τα συγκεκριμένα εξώδικα ανέρχεται τουλάχιστον σε €6.361.472.

Υποχρεωτική η παροχή στοιχείων

Όπως αποκαλύπτει στην επιστολή της προς τη Βουλή η υπουργός, το πρόβλημα της ταυτοποίησης των οδηγών επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νέο νομοσχέδιο για τη χρήση των συσκευών φωτοεπισήμανσης. Ο νομοτεχνικός έλεγχος του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την υποχρεωτική παροχή από τους ιδιοκτήτες εταιρειών ενοικίασης οχημάτων προς την Αστυνομία όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ταυτοποίηση των μισθωτών.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση διαμονής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Στόχος είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η υπόδειξη του οδηγού που διέπραξε την παράβαση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα επίδοσης των εξώδικων προστίμων με εναλλακτικούς τρόπους, όπως μέσω μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με την κ. Τσολάκη, η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επίδοσης.

Η υποχρεωτική διαβίβαση των στοιχείων των μισθωτών από τις εταιρείες ενοικίασης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης των προστίμων, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση των περιπτώσεων στις οποίες οι παραβάσεις μένουν χωρίς ταυτοποιημένο οδηγό.