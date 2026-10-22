Παριστάνουν τον Σάββα Αγγελίδη στο WhatsApp και εξαπατούν πολίτες – Πώς αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς (εικόνα)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιούν το όνομα και την ιδιότητα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, επιχειρώντας να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματά τους και να παραπλανήσουν τους παραλήπτες.

Τα μηνύματα φαίνεται μέχρι στιγμής να αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ενώ, όπως προειδοποιεί η Αστυνομία, σε περίπτωση που πολίτης ανταποκριθεί και ακολουθήσει τον απατηλό σύνδεσμο, οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Στο δείγμα απατηλού μηνύματος που δημοσιοποιήθηκε, οι δράστες επικαλούνται διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει πρόσωπο με το όνομα Sophie, ζητώντας από τον παραλήπτη να ψηφίσει μέσω συνδέσμου. Το μήνυμα είναι γραμμένο στα γαλλικά και αναφέρει ότι η ψήφος μπορεί να βοηθήσει τη διαγωνιζόμενη να κερδίσει υποτροφία και την ευκαιρία να εμφανιστεί στη σκηνή.

Τι συστήνει η Αστυνομία

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα μηνύματα και να μην ακολουθεί οποιεσδήποτε οδηγίες περιλαμβάνονται σε αυτά.

Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν το άνοιγμα ύποπτων συνδέσμων ή συνημμένων αρχείων, καθώς και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Όπως επισημαίνεται, η αναγραφή του ονόματος ή της ιδιότητας ενός αξιωματούχου σε ένα μήνυμα δεν διασφαλίζει τη γνησιότητά του.

Πώς να ελέγξετε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Ως μέτρο προστασίας, η Αστυνομία καλεί τους χρήστες του WhatsApp να μεταβούν στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να επιλέξουν την ενότητα «Συνδεδεμένες Συσκευές», ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχει άγνωστη συσκευή συνδεδεμένη στον λογαριασμό τους.

Επιπλέον, συστήνει την ενεργοποίηση της «Επαλήθευσης Δύο Βημάτων», μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας.

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι πρόκειται για απάτη και καλεί τους πολίτες να αγνοούν τα συγκεκριμένα μηνύματα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τους συνδέσμους που περιλαμβάνουν.